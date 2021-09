Des agents des impôts déposent un préavis de grève

Le Syndicat des travailleurs de l’administration fiscale (Staf) est en ordre de bataille. Ses membres ont dé- posé un préavis de grève couvrant la période du 6 septembre 2021 au 6 octobre 2021.



Le Secrétaire général du Staf, Dr Alassane Bâ, et ses cama- rades affirment que si les autorités n’ar- rivent pas à satisfaire leurs doléances dans un mois, ils vont observer un mouvement d’humeur. «Le mouvement de protestation se déroule comme suit : arrêt de travail, marches pacifiques de protestation et la troisième étape sera une campagne d’information sur les violations manifestes du droit à la Dgid», indiquent-ils, dans leur document parvenu à WalfQuotidien. Concrète- ment, le Staf «exige la satisfaction des points que sont le maintien des acquis fonciers du Staf, la mise en place d’un système équitable de répartition des fonds communs et la gestion équitable des carrières des agents sans discrimination de corps».























Mamadou GACKO