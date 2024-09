Des coups de feu entendus à Bamako

Des coups de feu sont entendus depuis ce mardi matin à Bamako, de multiples détonations dans au moins un camp des forces de défense et de sécurité.



Selon une source de la gendarmerie malienne, « des hommes armés non encore formellement identifiés ont attaqué ce matin au moins un camp de gendarmerie de la capitale ». Il s’agit d’un camp situé dans le quartier Faladié, qui est dans le sud de Bamako, entre le fleuve Niger et l’aéroport Modibo Keïta. Des tirs étaient toujours entendus vers 7h30 heure locale et TU. La télévision nationale ORTM a diffusé un flash évoquant « un groupe de terroristes » et assurant que la « situation est sous contrôle ».



Les premières détonations ont été entendues ce 17 septembre 2024 dans la capitale du Mali aux environs de 5h, heure locale. Et de nombreux témoins affirmaient ce mardi matin vers 8h TU continuer d’entendre des tirs.



Selon les habitants joints par RFI, c’est l’école de gendarmerie du quartier de Faladié qui est ciblée. Plusieurs témoignages font également état de tirs du côté d’un poste de sécurité à l’aéroport Bamako-Sénou, mais les deux lieux n’étant pas très éloignés, il est encore difficile de savoir s’il s’agit de deux attaques distinctes ou de la même.



« Un groupe de terroristes a attaqué l’école de gendarmerie », affirme l’ORTM



Des images filmées par des Bamakois montés sur leur toit montrent un épais panache de fumée noire s’élever au-dessus de la capitale. Sur les vidéos reçues, on entend aussi des tirs.



Le lycée français de Bamako indique avoir fermé ses portes. Aucune certitude non plus sur le nombre et l’identité des assaillants.















































































