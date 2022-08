Des diplomates marocains suspendus après avoir été détroussés par des femmes rencontrées sur Tinder

Deux diplomates marocains en poste en Colombie ont été suspendus de leurs fonctions par le ministère des Affaires étrangères après avoir été drogués et détroussés par des jeunes femmes rencontrées sur Tinder, a appris vendredi l'Agence France-Presse (AFP) de source diplomatique marocaine à Rabat.



Les deux membres de l'ambassade du Maroc - un conseiller et un comptable - ont été rappelés à Rabat où ils sont passés devant un conseil de discipline pour avoir nui à l'image du ministère, a précisé la même source.



Une enquête ouverte avec de possibles procédures judiciaires

Ils sont susceptibles d'être démis définitivement de leurs fonctions. Une enquête a par ailleurs été ouverte pour décider d'éventuelles procédures judiciaires à leur encontre.



Une télévision locale de Bogota, City TV, citant un chef de la police, a rapporté jeudi que des diplomates marocains avaient été dépouillés de leurs portables et d'une tablette après avoir été drogués par deux jeunes femmes. Contactées sur une application de rencontre, elles leur avaient donné rendez-vous dans un restaurant de la capitale.