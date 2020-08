Des dizaines de bœufs pour les Pencs lébous et les religieux de la Commune : Le Grand Serigne de Dakar magnifie Macky Sall et Yakham Mbaye "un digne fils du Plateau"

Pour preuve les actes forts remarqués qu'il a posé ce vendredi et qui ont hautement satisfait le Grand Serigne de Dakar.

En effet, le Directeur général du quotidien national Le Soleil est passé par Abdoulaye Makhtar Diop pour gratifier la collectivité léboue et des religieux de soutiens appréciables. Comme pour venir en appoint à son mentor, le Président Macky Sall, qui a fortement appuyé dans la Commune ladite collectivité, les mosquées et chefs religieux pour la fête de la Tamkharit, avec des dizaines de bœufs, Yakham Mbaye a offert à chacun des six Pencs de Dakar-Plateau un bœuf. Ne s'arrêtant pas là, il en a fait de même au profit du Grand Serigne et de la Zawiha El Hadji Malick Sy. Enfin, pour boucler la boucle, le Directeur général du Soleil a offert deux boeufs aux femmes de Bennoo de la Commune.

Séduit et ravit par les actes posés par Yakham Mbaye, le Grand Serigne de Dakar a d'abord magnifié, lors d'une cérémonie à laquelle n'était pas présent le donateur, la noblesse des actes de Yakham Mbaye en insistant sur le fait que ce dernier a tenu à relever que c'est par attachement à sa personne, à sa commune et à l'obligation d'entre-aide sociale. Enfin, le Grand Serigne a rendu public un communiqué dans lequel il ne tarit pas d'éloges à l'endroit du Directeur général du Soleil et de son mentor, Macky Sall.

Dans ledit communiqué qui nous est parvenus, il est dit par El Hadji Abdoulaye Makhtar Diop, Grand Serigne de Dakar, Chef supérieur de la Collectivité des Lébous :

"La solidarité est une priorité en période de crise et de grands événements religieux. La fête de la Achoura communément appelée Tamkharit, est assurément un moment opportun pour la manifester. Suivant les enseignements du Prophète Muhammad (PSL), le Chef de l’Etat comme à l’accoutumée est encore venu en soutien à la Collectivité Lébou, en offrant, au Grand Serigne de Dakar El Hadji Abdoulaye Makhtar Diop et aux 12 Pinthies de Dakar, des bœufs. Le Grand Serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop, Chef Supérieur de la Collectivité Lébou, très sensible à cette marque de considération du Président Macky Sall, au nom de toute la Collectivité Lébou, a vivement remercié le Chef de l’Etat, dont il salue cette action de générosité et cette noble démarche qui ont été fortement appréciées par les Imans de la Ouléma et les populations. Par ailleurs, le Grand Serigne de Dakar associe ces remerciements aussi au Directeur général du quotidien national Le Soleil, Monsieur Yakham Mbaye, un digne fils du Plateau, qui a aussi offert des bœufs à la Collectivité Lébou aux 6 Pinthies du Plateau et la Zawiya El Hadji Malick Sy.

Enfin, El Hadji Abdoulaye Makhtar Diop saisit cette opportunité pour souhaiter une bonne fête de Tamkharit au Président de la République, son Excellence Macky Sall, à son épouse, à l’ensemble du gouvernement, à toute la communauté musulmane et aux populations."

Joint par nos soins, le Directeur général du Soleil apparemment surpris par le communiqué du Grand Serigne a dit : "Je n'en attendais pas autant de mon grand-frère et mentor car c'est avec lui que j'ai fait mon apprentissage politique il y a plus de 25 ans lorsque feu Ousmane Tanor Dieng nous a mis en rapport. Pour le reste, comprenez ces actes comme une marque de reconnaissance d'un homme à un fief qui lui a énormément apporté. Le Plateau est mon école de la vie. Ce n'est nullement politique car je ne suis même pas intéressé par un titre de Conseiller municipal, encore moins un quelconque activisme politicien. Tant que je pourrais, je partagerais avec Dakar-Plateau, en n'escomptant absolument rien en retour."