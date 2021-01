Des émeutes éclatent à Dakar pour protester contre l'état d'urgence et le Couvre-feu

Au moment où ses lignes sont écrites, des émeutes éclatent à travers la capitale Sénégalaise. En effet, de Grand Dakar à Grand Yoff, en passant par "Usine Ben Tally", Médina entre autres quartiers, des jeunes, femmes ... sont spontanément sortis de chez eux pour barrer les routes et bruler des pneus et les poubelles publiques. Leur mot d'ordre: "non au couvre-feu"



À ,Niarry Tally, les radars fureteurs de dakarposte ont filmé des policiers repoussés par un assaut contraints de déguerpir à toute vitesse.





À suivre...