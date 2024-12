Des femmes manifestent nues à Dakar : ce que dit la loi

Le 31 décembre 2024, les féministes comptent organiser un sit-in Freedom Day avec comme dress code nu.



Elles sont en colères contre la culture du viol et veulent l’application du protocole de Maputo qui par ailleurs garantit pour les femmes le droit à l’éducation et à la formation au bien-être économique et social, le droit à la santé y compris la santé sexuelle et reproductive, le droit à la sécurité alimentaire, le droit à un habitat adéquat, le droit à l’emploi entre autres.



Interrogé par L’Observateur, un avocat prévient sur les dispositions de la loi en la matière. «Si les féministes sénégalaises font leur sit-in en public, en étant nues, elles seront immédiatement poursuivies pour outrage public aux bonnes mœurs et d’attentat à la pudeur. Elles ne peuvent pas s’afficher en public nues. C’est interdit au Sénégal», freine la robe noire sous le couvert de l’anonymat.



L’interlocuteur du journal s’empresse toutefois d’ajouter : «Seulement, la loi peut être clémente si les féministes effectuent leur sit-in dans un cadre purement privé et fermé. Si elles le font dans un endroit privé, tout dépendra de la façon dont elles vont se comporter. Si elles se retrouvent toutes dans une pièce nues, le code pénal ne les attaquera pas tant qu’elles ne posent pas des actes prohibés par la loi, comme des actes contre nature, par exemple.»



L’avocat d’embrayer : «[…]. Si par mégarde, des photos ou vidéos sont diffusées sur les réseaux sociaux, les féministes seront poursuivies pour diffusion d’image contraire aux bonnes mœurs […] passible d’un à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 25 000 à 300 000 francs.»



























































rewmi