Des médias affirment avoir identifié plus de 66000 soldats russes tués en Ukraine

Le site russe indépendant Mediazona, en collaboration avec le service russe de la BBC, a indiqué ce samedi 31 août avoir identifié plus de 66000 soldats russes tués depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en février 2022.



Leur décompte, publié dans une enquête conjointe et arrêté au 30 août 2024, provient de l'exploitation de certaines informations, comme des communiqués officiels ou des parutions dans les médias et sur les réseaux sociaux et de l'observation de tombes dans les cimetières.



Mi-avril, les deux médias avaient dit avoir identifié plus de 50000 soldats russes tués en Ukraine depuis le 24 février 2022. Les deux médias préviennent que leur décompte ne prétend pas être exhaustif.







































































