Des orages et pluies sur une bonne partie du territoire sénégalais, jusqu’à dimanche

Des activités pluvio-orageuses vont intéresser une bonne partie du territoire sénégalais entre mercredi après-midi et dimanche matin, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



Elles devraient toucher les régions de l’Est (Kédougou, Tambacounda, Matam), du Sud (Kolda, Sédhiou, Ziguinchor), du Centre (Kaffrine, Kaolack, Fatick, Diourbel et éventuellement Thiès, Dakar et Louga), précise l’ANACIM.



Elle indique que la zone Nord (Saint-Louis, Podor) sera en revanche ‘’moins affectée par ces épisodes de pluie’’.



Les prévisionnistes informent que ‘’les pluies et orages débuteront par les parties Sud et Est du pays au courant de l’après-midi du mercredi 11 juin’’. Par la suite, ils ‘’évolueront progressivement [vers] les régions du Centre avec des débordements attendus sur le Centre-ouest et le Nord du pays au courant de la journée du jeudi 12 juin et du vendredi 13 juin’’.



Ils indiquent que ‘’de fortes pluies, atteignant 50 mm, sont assez probables (30 à 50%) dans la partie Est (Tambacounda, Kédougou) [dans] la nuit du mercredi au jeudi,’’. Leur probabilité est de 50 à 65% pour les localités de Kaffrine, Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor au courant de la nuit du jeudi allant au vendredi matin.



Selon la météo, ‘’une vigilance est de mise dans ces régions’’.



























































APS