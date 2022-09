Des tirs entendus à Ouagadougou : mutinerie ou tentative de coup d’Etat au Burkina Faso ?

Selon plusieurs sources le président de la transition Paul Damiba serait en sécurité. Les banques sont fermées, et des commerçants n'ont pas choisi d'ouvrir leurs stands. Les grandes artères de la ville comme l'avenue de l'indépendance et Kwamé N'Krumah sont sous blocus.



12h00 GMT : la télévision nationale dont le signal avait été coupé vers 6 heures locales , avait recommencé à émettre à 9 heures, avant d’être à nouveau interrompu à 9h15.



11h00 GMT : les voies menant au ministère en charge de la sécurité, à la Primature, à la résidence du Premier ministre, à la résidence du président de l’Assemblée nationale, au Palais de justice de Ouagadougou et au commissariat central, sont sous surveillance militaire. Plusieurs axes de la capitale burkinabè étaient bloqués dans la matinée par des militaires.



10h00 GMT : selon des sources locales la Gendarmerie Nationale a informé du report de la cérémonie de sortie de la 48e promotion de l’Ecole Nationale des Sous-officiers de Gendarmerie qui était initialement prévue pour se tenir ce vendredi 30 septembre 2022 à Bobo-Dioulasso. L’aéroport international de Ouagadougou lui reste toujours accessible.



9h00 GMT : "J'ai entendu de lourdes détonations vers 4H30 (locales et GMT), et là les routes autour de ma maison sont barrées par des véhicules militaires", a affirmé un témoin, vivant près de la présidence.