Des usagers de la route magnifient la mise en service de l’autopont de Cambérène

’Nous nous félicitons de la mise en service de cet autopont qui va considérablement contribuer à fluidifier la circulation sur la Nationale 1’’, a expliqué à la presse Ndèye Awa Diop, chargée de projets à l’Ageroute.



Elle a assuré qu’avec cet autopont de Cambérène, en plus de celui de Lobatt Fall, déjà fonctionnel, les usagers de la RN vont constater une amélioration de la circulation sur cette partie de la capitale sénégalaise.



Plusieurs chauffeurs, arrivés sur le lieu au moment de la mise en service de cette infrastructure routière, ont salué cet effort des pouvoirs publics à rendre plus fluide la circulation.



‘’C’est une vraie satisfaction pour nous usagers de cet axe. Avec cet autopont, la circulation sera un peu plus fluide et va soulager les usagers qui perdent énormément de temps à cause des embouteillages’’, a réagi, Pape Fall, un automobiliste.



L’autopont a été pris d'assaut par les automobilistes et conducteurs de motos, à peine mis en service, avec des klaxons et cris pour marquer leur joie.



Les travaux de cette infrastructure routière ont été lancés fin 2021 sur la Route nationale N°1, un axe très stratégique pour l'accès à Dakar.