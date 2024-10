Descente policière à Yoff et aux Maristes : La DIC arrête 7 trafiquants avec 454 millions F CFA en faux billets et 50 kg de "yamba"

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 30 Octobre 2024 à 21:45 modifié le Mercredi 30 Octobre 2024 - 21:47

Dans le cadre de sa mission régalienne, la Division des investigations criminelles (DIC), par le biais de son Groupe de recherches et d'interpellation (GRI), a procédé à l'arrestation de sept trafiquants et à la saisie de 50 kg de chanvre indien et de 454 millions de francs CFA en faux billets à Yoff et aux Maristes, a appris Seneweb du commissaire Mouhamed Guèye, chef de la DCRP.



Tout a commencé lorsque les éléments de la DIC ont reçu un renseignement relatif à l'existence d'un réseau de trafic de chanvre indien opérant à Yoff. Dans le cadre de leurs investigations, les policiers en civil ont effectué une descente inopinée dans cette localité, dans la nuit du 22 au 23 octobre 2024.



Yoff : 4 dealers tombent avec 50 kg de chanvre indien





Le dispositif de surveillance mis sur place a permis aux éléments du GRI de mettre le grappin sur E. Fall, F. Sané, I. Ndiaye et A. Diop qui avaient 50 kg de chanvre indien avec eux. Il ressort de leurs déclarations sur procès-verbal qu'ils ont reçu la drogue le samedi 19 octobre dernier, par la voie maritime.





Maristes : 3 trafiquants arrêtés avec 454 millions de francs CFA





Dans la même nuit, ces mêmes éléments ont mené également une opération aux Maristes où ils ont arrêté les nommés L. Wade, S. Diop et M. Traoré. Le premier cité était en possession de 750 000 dollars en faux billets, soit 454 millions de francs CFA. Interrogé, L. Wade a confié qu'il a gardé cette somme d’argent pour le compte de S. Diop qui a confirmé ses propos lors de son interrogatoire. M. Traoré, quant à lui, a été trouvé avec un flacon de chanvre indien.







Au total, la Dic a gardé à vue sept personnes pour détention et trafic de chanvre indien et de falsification de signes monétaires ayant cours légal à l'étranger













































