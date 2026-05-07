Désigné chef de délégation par l'Union Africaine, les premiers mots de Me Madické Niang...

À la suite de sa désignation par l’Union africaine en qualité de chef de délégation dans le cadre de la Mission d’évaluation des besoins et des mesures préélectorales déployée en République Démocratique de São Tomé-et-Príncipe du 26 avril au 02 mai 2026, aux côtés d’une équipe de haut niveau composée de l’ambassadeur, chef de la division: démocratie élections et constitutionnalisme de l’Union Africaine, de la Coordinatrice de l’Unité Démocratie et Élections ainsi que d’experts internationaux, Me Madické NIANG exprime sa profonde gratitude à Monsieur le Président de la Commission de l’Union Africaine son Excellence Monsieur Mahmoud Ali YOUSSOUF ainsi qu’au Commissaire aux Affaires Politiques, à la Paix et à la Sécurité (C.A.P.P.S.) son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Bankolé ADEOYE pour la confiance placée en sa personne.



Cette mission, conduite dans le cadre de l’accompagnement des processus démocratiques sur le continent africain, a permis d’évaluer l’état de préparation de l’élection présidentielle prévue le 19 juillet 2026, ainsi que les mécanismes d’appui nécessaires à l’organisation d’élections libres, transparentes, crédibles et apaisées dans cet État membre.



Au cours de son séjour, Me Madické NIANG a rencontré les plus hautes autorités de la République Démocratique de São Tomé-et-Príncipe, notamment Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Premier ministre, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense et de l’Ordre intérieur, ainsi que d’autres membres du Gouvernement, des représentants du Parlement et les principaux acteurs institutionnels et politiques impliqués dans le processus électoral.



Des séances de travail ont également été tenues avec la Commission électorale nationale (CEN), la Délégation de l’Union européenne, le Coordonnateur résident des Nations Unies à São Tomé-et-Príncipe, le Représentant résident du PNUD, les partis politiques, le Conseil supérieur de la presse, ainsi qu’avec d’autres partenaires internationaux engagés dans la consolidation de la démocratie, de la paix et de la stabilité institutionnelle du pays.



Me Madické NIANG salue l’engagement constant de l’Union africaine en faveur de la paix, de la démocratie et de la bonne gouvernance en Afrique, et réaffirme sa disponibilité à continuer de servir les idéaux d’intégration africaine, de consolidation de la Démocratie, de l’État de droit et de solidarité entre les peuples africains.



Il adresse également ses sincères remerciements aux autorités sénégalaises, à Son Excellence Monsieur le Président de la République, au Premier ministre, particulièrement au Ministre de l'Intégration Africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, ainsi qu’au peuple sénégalais, pour leur accompagnement, leur soutien et leurs prières tout au long de cette mission.



La Cellule de communication.