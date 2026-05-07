APR : Thérèse Faye DIOUF critique le management actuel et prône un renouveau

Dans une entrevue publiée dans le journal L’Observateur le jeudi 7 mai 2026, Thérèse Faye DIOUF, qui est à la tête de l’APR (opposition), propose un examen sans détour de la situation actuelle de son parti politique.



La députée-maire de Diarrère préconise une restructuration radicale du parti de Macky SALL, déclarant que « ce n’est pas avec le management actuel, cette opposition de salon, que l’Apr va reconquérir le pouvoir ».



Déplorant un certain « clair-obscur » dans la stratégie de l’ancien parti au pouvoir, elle appelle à une revitalisation des instances dirigeantes pour offrir de véritables perspectives d’évolution aux responsables locaux qui, selon ses dires, se sentent délaissés actuellement.



D’un point de vue institutionnel et diplomatique, la parlementaire souligne son allégeance à Macky SALL tout en affirmant sa position face aux spéculations de transhumance. Elle rejette fermement toute association avec le régime actuel, qualifiant ces accusations de « manigances » internes.



En ce qui concerne la candidature de l’ex-président au poste de Secrétaire général de l’ONU, elle met en évidence le soutien populaire qu’il recevrait malgré l’absence de soutien officiel de l’État : « ce qui est constant est qu’aujourd’hui, la majorité de la population sénégalaise, si c’était à voter, elle allait élire Macky SALL ».











































Walf