Affaire Pape Cheikh Diallo : Comment Bamba Amar a été Libéré La Prison Après Le Mea-Culpa De Son Accusateur

Le juge du premier cabinet près le tribunal de Pikine-Guédiawaye a procédé, ce jeudi, à la libération d’un inculpé dans le dossier d’actes contre nature impliquant l’animateur Pape Cheikh Diallo. Il s’agit de Bamba Amar, agent à la facturation au Port autonome de Dakar. Ce dernier avait été arrêté, le 28 avril dernier, dans le cadre de la délégation judiciaire, à la suite des déclarations de son collègue Birahim Fall. Celui-ci avait cité son nom devant les gendarmes-enquêteurs de la Brigade de recherches de Keur Massar, en le présentant comme son partenaire. Néanmoins, Bamba Amar avait contesté les accusations.





Présentés au juge d’instruction, ils avaient été tous les deux placés sous mandat de dépôt. Toutefois, le juge a tenu, ce 7 mai, leur audition au fond suivie d’une confrontation.



Selon les informations de Seneweb, Birahim Fall est revenu sur ses déclarations faites lors de l’enquête préliminaire. Lorsque le juge lui a demandé s’il confirmait ses propos à l’encontre de Bamba Amar, Birahim Fall a déclaré avoir menti. Il s’est expliqué en soutenant que les enquêteurs l’avaient acculé lors de son interrogatoire. C’est pour cette raison qu’il avait cité, à tort, le nom de Bamba Amar.

À la suite de ces aveux, le magistrat instructeur a pris la décision de libérer d’office Bamba Amar, qui était poursuivi pour association de malfaiteurs et acte contre nature.















































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