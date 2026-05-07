L’Union européenne injecte 9 milliards FCFA pour soutenir la Marine sénégalaise

Les ministres de l’Union Européenne (UE) ont donné leur accord pour un budget de 15 millions d’euros, soit environ 9,84 milliards de FCFA, destiné à aider les forces armées sénégalaises en leur fournissant des matériels maritimes non létaux sur une période de trois ans.



D’après The Brussels Times, la décision a été prise mardi par le Conseil de l’Union européenne dans « le cadre de la Facilité européenne pour la paix, un fonds de l’Union européenne utilisé pour financer des actions de politique étrangère et de sécurité».



Le financement couvrira une période de 36 mois et a pour but d’assister les forces armées du Sénégal dans le contexte de l’Architecture de Yaoundé, un projet régional de sécurité centré sur la collaboration maritime dans le golfe de Guinée.



Dans le cadre de ce programme, le matériel fourni a pour but de consolider les capacités de la Marine nationale du Sénégal en matière d’opérations maritimes, d’enseignement naval et d’appui au commandement naval.



Le Conseil a annoncé que cette aide contribuera également à intensifier la collaboration du Sénégal avec les forces navales des États membres de l’UE, notamment à travers l’initiative de Présence maritime coordonnée, où les pays de l’UE orchestrent leurs déploiements maritimes dans des régions spécifiques.



Cet investissement est crucial pour la protection des 6 000 km de côtes du Golfe de Guinée, qui va du Sénégal à l’Angola. Cette région a connu, au cours des dix dernières années, une aggravation de l’insécurité portuaire et des activités illicites, considérées désormais comme des « menaces majeures pour la sécurité maritime ».









































Walf