Désormais ex gouverneur de Dakar, Mohamed Fall promu...Inspecteur Général d'Etat (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Dakarposte, qui a ébruité en exclusivité l'information comme quoi il a été démis de ses fonctions de gouverneur de Dakar, vous file la der des ders!

En effet, nous tenons de nos perspicaces réseaux de renseignements que le désormais ex gouverneur de la capitale Sénégalaise a, à contrario, obtenu une promotion.

Des informations glanées de bonnes sources, dakarposte est en mesure de révéler que Mohamed Fall a été promu Inspecteur Général d'Etat.



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, l’IGE est une institution administrative supérieure de contrôle placée sous l’autorité directe du Président de la République. La loi fixe des conditions de sélection rigoureuse de ses membres et leur garantit une indépendance fonctionnelle.

A ce titre, elle est une source d’informations objectives sur la gouvernance économique et financière.



Le corps des Inspecteurs généraux d’Etat est, faudrait-il le rappeler, l’un des plus prestigieux du pays.



Selon la loi qui définit ses domaines de compétence, « Les missions de l’Inspection générale d’État, en tant qu’Institution administrative supérieur de contrôle (Iasc), s’exercent sur l’ensemble de services publics de l’Etat, quel que soit leur mode de gestion (services en régie, concédés et autonomes) ou leur localisation géographique (services centraux, régionaux et extérieurs) ; les établissements publics (…), les collectivités locales et leurs établissements publics ; la gestion administrative et financière de l’Armée, de la Gendarmerie et des corps paramilitaires ; la gestion administrative et financière des services judiciaires ; les entreprises du secteur parapublic et les personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ; les organismes, les associations ou les fondations faisant appel à la générosité du public », etc.



En résumé, presque rien n’échappe au spectre de compétence des IGE.



Compte-tenu de ce statut particulier, la République leur octroie un logement de fonction, un véhicule de fonction, sans compter les indemnités de fonction, de sujétion et de contrôle.



Protégés par la loi, les Inspecteurs généraux d’Etat ont un salaire qui tourne autour de 3 millions de francs, compte non tenu des autres avantages en termes d’indemnités. L’âge de la retraite dans ce corps est de 65 ans.



Mais, " les inspecteurs généraux d’Etat ayant atteint la limite d’âge pour faire valoir leurs droits à une pension de retraite, et justifiant au moins de dix années de services effectifs cumulés dans le corps des Inspecteurs généraux d’Etat, peuvent prétendre à l’honorariat ".



À ce titre, " Ils continuent de jouir des honneurs et privilèges attachés à ce corps. Les conditions d’accès à l’honorariat sont fixées par décret".