Détention de Maître Babacar Ndiaye : L’Ordre des Avocats du Sénégal appelle à la cessation immédiate des poursuites

L’Ordre des Avocats dit se réserver le droit de donner toutes suites appropriées, au maintien des poursuites entreprises par le Procureur Général contre Maître Babacar Ndiaye et invite tous les avocats du Sénégal à rester mobilisés, souligne un communiqué parvenu à notre rédaction.



Le texte relève que Me Ndiaye a été « violemment interpellé, les mains menottées dans le dos, il a été acheminé manu militari à la Sûreté urbaine, où, jeté au violon, il est gardé à vue depuis lors, toujours sur instruction du Procureur Général ».



L’Ordre des avocats du Sénégal appelle au « respect scrupuleux par les pouvoirs publics des droits et libertés accordés par la loi et à la cessation de toute entrave à l’exercice de la profession d’avocat au Sénégal ».



Me Babacar Ndiaye a été arrêté par la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. Il est placé en garde à vue sur instruction du procureur général pour recel de malfaiteurs dans le cadre de l’affaire Branco.

































































Le Soleil