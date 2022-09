Détention de drogue dite «Volet» : Un commerçant dit avoir cru à un médicament contre la fatigue

A Mbour, l’ecstasy prend sa place dans la liste des drogues. Un commerçant a été arrêté et condamné pour consommation de ce produit appelé aussi «Volet» et qui fait des ravages chez les jeunes notamment.



A la barre du Tribunal de Grande Instance de Mbour, il a plutôt comparu pour les faits de détention de drogue. Parce que «Reew» ou encore «impoli», des codes donnés à ce produit, n’est pas qu’un simple plaisir plongeant ses consommateurs dans l’extase. C’est un produit prohibé et considéré comme de la drogue.



« Quelqu’un m’a trouvé à mon lieu de travail et m’a proposé une tablette de huit comprimés à raison de 2500 FCfa l’unité. C’est l’ecstasy. Il m’a fait croire que c’est efficace pour le “fatiguement” (asthénie). Je ne savais pas du tout que c’était de la drogue », s’est défendu le prévenu. Et il va falloir des arguments plus pertinents pour convaincre le Tribunal.



Son avocat vole à son secours. « Mon client est né d’une grande famille que je connais personnellement. Il n’y a personne dans cette famille qui s’adonne à la drogue. Il pensait avoir acheté un médicament contre la fatigue. C’est pourquoi je demande la clémence du Tribunal pour mon client, qui n’a jamais eu maille à partir avec la justice », a plaidé Maître Fall. Ibrahima Samb a été condamné à 15 jours de prison ferme.



Loin d’être un médicament contre la fatigue, l’ecstasy est une drogue dangereuse qui agit sur le système nerveux central. Le drogué a la sensation d’une jouissance accrue. On comprend alors pourquoi les jeunes le prennent à l’occasion d’événements festifs.











