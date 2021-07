Détention de faux billets : Un taximan arrêté en état d'ébriété

Un taximan arrêté et placé en garde à vue hier, vendredi au marché Syndicat de Pikine. Malick Ng. était en état d’ébriété et détenait de faux billets.



Les faits se sont passés jeudi, lorsque Malick passe une commande de fruits en tout genre. Au moment de payer, il brandit une liasse de billets et tend 5000 f à la commerçante avant de lui tourner le dos, lui demandant de garder la monnaie. A la fin de la journée, la commerçante remarque que Malick lui a remis un faux billet. Furieuse, elle alerte le service de sécurité du marché. A sa grande surprise, le vendredi après la grande prière du Juma, la commerçante toujours en colère l’aperçoit encore une fois venu commander à nouveau des fruits. Ivre, l'homme tenait difficilement sur ses jambes. Celle-ci lui demande d’attendre et alerte la sécurité qui avise les limiers de Pikine.



Les policiers découvrent 6 fausses coupures de 10.000, un faux billet de 5000 et 2 fausses coupures de 2000, au total, 69.000 f.



“ Qui a pris mon permis sans me donner une attestation?”, interroge-t-il, ivre comme un Polonais, peinant à articuler.



Propriétaire du taxi immatriculé DK-6425N, il est placé en garde à vue au commissariat de police de Pikine en attendant de faire face aux enquêteurs.