Détenus morts à Rebeuss: Malick Sall, Garde des Sceaux offre 2 millions FCfa aux familles

Le ministre, Garde des Sceaux, Malick Sall a remis 2 millions FCfa à chaque famille des deux détenus qui ont perdu la vie à la prison de Rebeuss. C’est à l’occasion de sa visite rendue aux familles pour présenter ses condoléances, qu’il a remis ces montants.



Ainsi, les parents des défunts détenus ont salué le geste. « J’étais envoyé par le chef de l’Etat auprès de ces deux familles pour exprimer sa compassion et leur rappeler que quand un enfant meurt dans ce pays, la famille perd, tout le monde perd. Le Chef de l’Etat perd également. Il tenait à ce que je vienne partager la douleur de la famille et leur faire part de sa douleur également », a dit le Ministre de la Justice, Malick Sall.



A retenir que les deux détenus, Cheikh Ndiaye et Babacar Mané ont perdu la vie à la chambre 11 de la prison de Rebeuss, dans la nuit du 27 février dernier. L’autopsie fait état de mort par électrocution.









