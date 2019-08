Détenus morts à Rebeuss: l’autopsie révèle des « brûlures électriques à l’épaule et au cerveau »

Les corps des deux détenus Cheikh Ndiaye (18 ans) et Babacar Mané (19 ans) décédés mardi dernier suite à un incident à la chambre 11 de la prison de Rebeuss, ont été examinés par un médecin-légiste à l’hôpital Aristide Le Dantec. Selon L’As, l’autopsie révèle que les deux jeunes sont morts suite aux « brûlures électriques à l’épaule et au cerveau ».



Ce qui confirme la thèse déjà avancée par la direction de l'administration pénitentiaire, qui estime que les deux "décès pourraient être causés soit par une électrocution, soit par une bousculade".



Dans un communiqué un peu plus tard après l’incident, elle affirmait qu’ "un ventilateur de la chambre 11 a produit des étincelles, provoquant un mouvement de panique parmi les détenus.



L'intervention prompte des surveillants de prison, pour évacuer la chambre, n'a pas pu sauver tous les occupants puisque deux corps inertes ont été retrouvés à même le sol."



Par ailleurs, L’As note que la présidente de l’Observatoire National des Lieux de Privation de Liberté (Onlpl), Josette Marceline Ndiaye Lopez a effectué une visite inopinée à la prison de Rebeuss, pour mener une enquête sur les circonstances du décès de ces deux jeunes détenus. Après avoir visité la chambre 11 où le drame s’est produit, elle a entamé aussitôt les auditions des témoins. Plusieurs prisonniers de la Chambre 11 ont été entendus.



«L’As» a appris aussi que l’Onlpl n’a pas fini ses auditions. Aujourd’hui, ce sera le tour des gardes pénitentiaires qui étaient préposés à la sécurité de la chambre 11, le jour du drame.