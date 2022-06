Déthié Fall : « Cette stratégie sur ces montages pour tenir l'image de notre coalition ne passera pas »

Le président du PRP et membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi a rendu compte de leur entrevue avec le commissaire de la police de Médina où il était convoqué avec Khalifa Sall et Cheikh Tidiane Youm du PUR, pour leur montrer des images qui seraient de leurs membres prêts à « mettre le feu dans ce pays ».



Ce qui a été balayé d’un revers de main par Déthié Fall et ses acolytes de Yaw : « Nous sommes allés à la police de Médina hier et on nous a montré des vidéos avec un ‘soi-disant partisan de Ousmane Sonko qui fait dans la menace’. Nous les avons informé que notre manifestation est pacifique et que nous sommes simplement animés par cet esprit de mobiliser nos militants et les informer de la situation politique. Donc ces vidéos ne nous engagent pas », a déclaré Déthié Fall tout en espérant que la sécurité sera assurée par les forces de l’ordre qui ont cette responsabilité.

























































