Dethié Fall, Mame Diarra Fam et Ahmed Aidara : Me Wade a pris Me Seydou Diagne pour les défendre

Le président Abdoulaye Wade a envoyé vendredi une délégation de Wallu auprès des familles de Dethié Fall, Mame Diarra Fam et Ahmed Aidara dont les procès sont renvoyés lundi 27 juin par les Tribunaux des flagrants délits de Dakar et de Guédiawaye.



Le Secrétaire général national du Pds a pris un avocat, Maitre Seydou Dia, pour les défendre.



Du côté de l’opposition, on a mis à nu la procédure, une violation flagrante de la constitution, alors que des députés de BBY ont bénéficié des privilèges de l’immunité parlementaire.



Les députés Dethié Fall et Mame Diarra Fam, et le maire de la ville de Guédiawaye, Ahmed Aidara, arrêtés lors des manifs de l’inter coalition Yewwi Askan Wi-Wallu, le 17 juin dernier, sont poursuivis pour participation à une manifestation interdite et troubles à l’ordre public..







































