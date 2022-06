Déthié Fall au juge : « Si on était dans le respect de mes droits, je ne serais pas là devant vous »

Déthié Fall et ses codétenus font face au juge ce lundi 27 juin 2022, en audience spéciale, après avoir été arrêtés le 17 juin dernier, le jour de la manifestation interdite Yewwi Askan Wi, coalition de l’opposition.



Face au juge le député Déthié Fall n’a pas mâché ses mots, montrant toute sa déception concernant son arrestation.



« Le droit de manifester est inscrit dans la constitution. On ne peut pas me reprocher une manifestation qui n’a pas existé. Si on était dans les respect de mes droits, je ne serais pas là devant vous. Je suis député et mes droits n’ont pas été respectés ».



(Avec emedia.sn)