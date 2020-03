Déthié Fall tire sur le régime du PR MACKY Sall lors de son récent séjour à Bakel

À 20km, en profondeur de Bakel, des routes impraticables, un manque criard d'infrastructures. La délégation de massification est partie présenter ses condoléances à Samba Kane qui a toujours cheminé aux côtés du Président Idrissa SECK avec loyauté et engagement. C'est un militant qui habite le village de Golmy, juste à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Pour mesurer l'estime et l'espoir des sénégalais envers le Président Idrissa SECK, il faut aller dans le Sénégal des profondeurs. C'est en substance ce qu'a laissé entendre ce lieutenant d'Idrissa Seck.