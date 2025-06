Détournement de 800 millions FCFA : Médis Sénégal dépose plainte contre X

Un vaste détournement de fonds secoue le secteur pharmaceutique. Selon Libération, Médis Sénégal a porté plainte contre X pour faux, usage de faux et détournement de deniers publics. En cause, des virements effectués par la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) entre 2023 et 2024, censés être destinés à Médis Sénégal, mais qui ont été redirigés vers des comptes frauduleux.



L’affaire a éclaté lorsque Médis Sénégal, fournisseur principal de la PNA, a tenté de recouvrer une créance impayée d’un montant de 700 millions FCFA. À sa grande stupéfaction, la PNA a présenté des preuves de paiements s’élevant à 600 millions FCFA, qui avaient bien été effectués… mais vers de faux comptes, selon les informations du journal.





L’enquête, rapporte Libération, a permis de découvrir l’usage de fausses factures et de coordonnées bancaires falsifiées, permettant ainsi l’interception des fonds. Le journal souligne également que certaines pièces litigieuses émanaient directement de l’usine de Médis Sénégal, ce qui laisse soupçonner une possible complicité interne.



Le préjudice, estimé à 800 millions de FCFA, pourrait encore s’alourdir. D’après la même source, d’autres clients de Médis Sénégal pourraient avoir été victimes du même mode opératoire, avec des cas potentiels s’étalant jusqu’en 2025.































































