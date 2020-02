Détournement de 807 millions F Cfa à « Sénégal Food Plus »: le gérant et 3 commerciaux arrêtés et écroués

Le gérant de la société Sénégal Food Plus, Moustapha Diop, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt, lundi, par le doyen des Juges, pour abus de biens sociaux et blanchissement de capitaux. Il a été arrêté et écroués en même temps que trois commerciaux. Ils auraient détourné 807 millions de francs CFA. Le quotidien Libération qui donne l’information, révèle que les mis en cause, avaient mis en place un système rodé dont ils sont les seuls à détenir le secret. Seulement, après deux ans de gestion, un gap financier important a été ainsi constaté. A la suite de l’enquête, il a été ainsi constaté que M. Diop avait fait main basse sur 600 millions de francs CFA. Mais, il n’était pas le seul à se servir puisque 81 millions de francs CFA avaient disparu des mains de B. Diop, 56 millions évaporés du coté de P. D. Ba et 70 millions de francs CFA pour B. Mbengue. Pire, l’enquête a établi que M. Diop reversait systématiquement les fonds détournés dans ses comptes bancaires.