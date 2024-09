Détournement de deniers publics au ministère des Finances : 3 agents envoyés en prison, leurs « complices » sous contrôle judiciaire

Dans le cadre de la reddition des comptes, le juge du premier cabinet près le tribunal de Dakar a procédé aujourd’hui, à l’inculpation des agents du ministère des Finances en fonction à l’Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf) et leurs complices. Au nombre de sept, ils sont accusés de détournement de fonds, complicité, blanchiment d’argent, usage de faux documents, fraude informatique et détention de données financières illicites. Le montant total du préjudice est de 181,9 millions F CFA. Ces agents de l’Etat sont dans le rapport de l’Inspection générale des finances (Igf) de 2017.







Selon les informations de Seneweb, le directeur de l’Oqsf, Daha Diallo, son ami Souleymane Sow et Moussa Diop sont placés sous mandat dépôt.



Par contre, les autres sont libres. Il s’agit de Habib Ndao, Seynabou Daw du Gie Takusan, Mountaga Sy et l’ingénieur informaticien Alphonse Diombo Thiakane. Selon toujours nos informations, Mme Diaw et Mountaga Sy ont respectivement consigné les sommes de 14,3 et 5,5 millions F CFA.