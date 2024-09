Détournement de deniers publics, une mafia débusquée à l’OQFS, Habib Ndao et Cie arrêtés !

Il a été balancé par l’ancien Agent Comptable Daha Diallo de l’OQSF. Selon les informations de Libération, ce dernier, souteneur de BBY à travers « Action Républicaine », vidait les comptes de l’OQSF. Arrêté, il prétend être atteint de problèmes psychiatriques.



Face aux enquêteurs, le contrôleur du Trésor avoue avoir remis 20 millions de Fcfa au secrétaire exécutif Habib Ndao pour acheter son silence. Cueilli, Habib Ndao admet, sans convaincre, n’avoir reçu «que» 5 millions de Fcfa qu’il aurait retournés à Daha Diallo.





Pour effacer les traces des détournements lors du contrôle de l’IGF à l’origine de l’enquête judiciaire, Daha Diallo avait actionné Alphonse Diombo Thiakané, l’expert informatique de l’OQSF, qui a saboté l’unité centrale de son ordinateur.



Parmi les personnes incriminées, il y a également le fournisseur Pape Soulèye Sow et la gérante de l’entreprise Takusan Seynabou Diaw, qui confectionnaient les fausses factures, reversaient les fonds et recevaient une commission de 10%. Il y a le comptable Moussa Diop qui recrutait les entreprises complices et confectionnait les faux dossiers.



Au finish, Habib Ndao, Daha Diallo, Alphonse Diombo Thiakané , Pape Soulèye Sow et Seynabou Diaw ont été arrêtés par la DIC. Ils sont poursuivi pour détournement de deniers publics, associations de malfaiteurs et corruption… Déférés ce 20 septembre, il seront édifiés sur leur sort ce lundi suite à un retour de parquet.



















































































































