Dette : Le Sénégal ne figure pas dans le top "ten" des pays africains les plus endettés

Le niveau d’endettement de certains pays africains auprès du Fmi, de la Chine et de la Banque mondiale est particulièrement élevé. Selon les dernières statistiques et prévisions du Rapport annuel de la Banque Mondiale pour 2021, publiées, les dix pays africains qui affichent le taux d’endettement le plus élevé fin 2021 sont les suivants : Angola (25 milliards de dollars), Éthiopie (13,5 milliards de dollars), Kenya (7,9 milliards de dollars), République du Congo (7,5 milliards de dollars), Soudan (6,4 milliards de dollars), Zambie (6,5 milliards de dollars), Cameroun (5,5 milliards de dollars), Nigéria (4,8 milliards de dollars), Ghana (3,5 milliards de dollars), RD. Congo (3,4 milliards de dollars).







Le Sénégal n'y figure pas.



En outre, le classement des vingt pays les plus endettés au monde demeure donc dominé par les États-Unis (18 286 billions de dollars), Royaume-Uni (7 499 billions de dollars), France (5 250 milliards de dollars), Allemagne (5 084 billions de dollars), Pays-Bas (4 124 billions de dollars), Luxembourg (3 900 milliards de dollars), Japon (3 408 milliards de dollars), Italie (2 285 milliards de dollars, Irlande (2 236 milliards de dollars), Espagne (2 036 milliards de dollars), Canada (1 791 billions de dollars), Suisse (1 699 milliards de dollars), Australie (1 563 milliards de dollars), Chine (1 437 billions de dollars), Chine Hong Kong (1 416 billions de dollars), Singapour (1 300 milliards de dollars), Belgique ((1 194 billions de dollars), Suède (938 milliards de dollars), Autriche (629 milliards de dollars), Norvège (623 milliards de dollars).