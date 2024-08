Deux astronautes d'une mission de Boeing reviendront sur Terre avec... SpaceX en février

Pour la Nasa, il s’agit avant tout d’une question de sécurité. Après des semaines et des semaines d’audit, l’agence spatiale estime que le vaisseau Starliner n’est pas assez sûr pour un vol retour habité. Les problèmes détectés sur les propulseurs sont trop risqués.



Les astronautes américains Butch Wilmore et Suni Williams ont décollé de Cap Canaveral, en Floride, le 5 juin à bord de Starliner, et ils se trouvent depuis dans l'ISS, où leur vaisseau est resté amarré. Pour Bill Nelson, le patron de la Nasa, « les vols spatiaux sont risqués, même quand ils sont ultra-sûrs et même quand il s’agit d’un simple vol de routine. Et un vol test, par définition, n’est ni sûr ni une simple routine. La Nasa a donc décidé que Starliner rentrera vide. »



Huit mois de mission

Cette décision signifie que Butch Wilmore et Suni Williams, les deux astronautes partis à bord de Starliner, devront rester à bord de la Station spatiale internationale et attendre le prochain vol assuré par SpaceX, prévu en février 2025. Partis début juin à bord de Starliner, leur mission devait durer huit jours. Elle durera donc finalement huit mois.



En effet, la mission régulière de SpaceX, nommée Crew-9, devrait décoller fin septembre en n'emportant que deux astronautes au lieu de quatre. Et ramènerait en février les deux naufragés de Boeing en plus des deux astronautes de Crew-9.



Butch Wilmore et Suni Williams, coincés en orbite pour de longs mois supplémentaires, « soutiennent complètement la décision de l'agence et sont prêts à poursuivre leur mission à bord de l'ISS », a déclaré lors de la conférence de presse Norm Knight, un responsable de la Nasa cité par l'AFP.



Cette histoire s’ajoute à la longue série noire de Boeing, déjà dans la tourmente en raison de nombreux dysfonctionnements sur ses avions de ligne. Ce vol devait être le dernier test avant que ses navettes spatiales ne puissent assurer des vols réguliers. Un échec qui confirme pour le moment le monopole de SpaceX. La société d’Elon Musk assure ces vols depuis déjà quatre ans.













































