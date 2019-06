Deux attentats suicides ciblent les forces de l'ordre à Tunis

La capitale tunisienne a été visée par deux attentats, jeudi 27 juin. Une première explosion s'est produite à l'intersection de l'avenue Bourguiba et de la rue très fréquentée Charles-de-Gaulle, non loin du ministère de l'Intérieur et de l'ambassade de France. Selon les correspondants de France 24, un homme s'est fait exploser près d'une voiture de police. Selon un dernier bilan du ministère de l'Intérieur tunisien, un officier de police est mort. Au moins un autres policiers et sept civils ont été blessés.



Une dizaine de minutes plus tard, une deuxième explosion a retenti aux alentours du complexe de Gorjani, où sont rassemblés des services de la Brigade anti-terroriste (BAT). L'attaque a fait quatre blessés parmi les policiers, a indiqué le ministère tunisien de l'Intérieur.



"Le terroriste n' a pas réussi à pénétrer à l'intérieur du siège de la BAT, il s'est fait exploser à l'arrière du bâtiment, dans le parking", précise Taoufik Mjaied, journaliste à France 24.



Cette double attaque intervient huit mois après l'attaque d'une femme kamikaze, sur l'avenue Bourguiba, dans le centre-ville de Tunis. Au moins 20 personnes, dont 15 policiers et cinq civils, avaient été blessées.



Quelques heures après, le président tunisien Béji Caïd Essebsi a été hospitalisé après un "grave malaise", a annoncé la présidence sur sa page Facebook. Âgé de 92 ans, le président "a été transféré à l’hôpital militaire de Tunis".