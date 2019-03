Deux individus arrêtés avec près d’un million en faux billets

Les limiers du commissariat urbain de Ziguinchor ont mis la main sur un ferrailleur et un mécanicien qui détenaient par-devers eux de faux billets d’un montant de 500 000 F Cfa. Selon nos sources, tout est parti d’un gérant de boutique multiservices à Mpack, qui a fait part des agissements de deux personnes qui lui auraient remis de faux billets de banque d’une valeur de 40 000 F Cfa pour qu’il leur fasse un dépôt d’Orange money.



Le lendemain, à la même heure, les suspects sont revenus à la même boutique pour recharger du crédit. Après les avoir identifiés, le gérant a informé les policiers qui ont réussi à interpeller les nommés M. Fall et S. Sy. Interrogés, ils ont reconnu avoir remis la somme incriminée au gérant, avant de commencer à s’accuser mutuellement. Après l’interrogatoire sommaire, les policiers ont procédé à la fouille corporelle des suspects.



Ils ont découvert dans les poches de M. Fall, 19 billets de 10 000 F Cfa tous en faux, soit 190 000 F Cfa. Selon nos sources, les hommes en tenue ont également retrouvé sur le mis en cause de vrais billets d’un montant de 297 000 F Cfa. Quant à S. Sy, il a été trouvé par-devers lui 100 000 F Cfa en faux billets et 70 000 F Cfa en vrais billets.



En outre, il a été découvert sur eux un certificat d’immatriculation et d’aptitude technique d’un véhicule, avec des écritures superposées laissant subodorer de leur caractère de faux et deux permis de conduire. Au terme de leur période de garde à vue, les hommes du commissaire Mamadou L. Diallo les ont déférés au parquet. Ils leur reprochent les délits d’association de malfaiteurs, détention, utilisation et distribution en connaissance de cause de signes monétaires ayant cours légal contrefaits ou falsifiés, faux et usage de faux, escroquerie et défaut de permis de conduire.



Enquête