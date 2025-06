Deux morts et six blessés dans un accident à Gueoul

Jeudi 5 Juin 2025

Un choc frontal entre un bus et un véhicule particulier a fait deux morts et six blessés ce matin, à la sortie de Guéoul, dans le département de Kébémer. Les victimes ont été acheminées à l’hôpital régional de Louga.



Un accident d’une rare violence s’est produit ce jeudi 5 juin 2025 aux environs de 11 heures à la sortie de la commune de Guéoul, dans le département de Kébémer. Un bus en direction de Saint-Louis est entré en collision frontale avec un véhicule particulier qui venait en sens inverse.



Le bilan est lourd : 2 personnes ont perdu la vie sur le coup, et 6 autres ont été blessées, certaines grièvement. Les sapeurs-pompiers des brigades de Guéoul et Louga sont rapidement intervenus pour évacuer les victimes vers le Centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga.



La Brigade mixte de Louga a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de ce drame, qui relance la question de la sécurité routière sur cet axe fréquenté.











































Igfm

