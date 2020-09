Deux soldats français tués au Mali par une bombe artisanale

Ils participaient à une opération dans la région de Tessalit au Mali. Deux militaires de la force française au Sahel Barkhane ont été tués samedi par un engin explosif artisanal. Ces nouveaux décès portent à 45 le nombre de soldats français morts au combat dans le cadre des opérations Serval et Barkhane. Cette dernière compte plus de 5 000 soldats déployés sur le terrain.



La crise sécuritaire mais aussi économique et institutionnelle persiste au Mali. La junte au pouvoir depuis trois semaines a lancé samedi une vaste consultation avec les partis et la société civile sur la transition censée ramener les civils à la tête du pays. Cette consultation est suivie de près par la communauté internationale et les dirigeants ouest-africains. Ils ont réclamé une "transition civile" et des élections sous un an. Ils se réunissent lundi par visioconférence. La situation malienne sera en tête de l'ordre du jour.



L'ex-président Keïta, renversé par un putsch militaire le 18 août dernier a, lui, quitté le Mali samedi pour recevoir des soins médicaux aux Émirats arabes unis.