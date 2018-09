Diaba Sora et Eudoxie invitées à Dakar pour un..."Tanebeer" au Grand Théâtre

C'est déjà sur toutes les lèvres: la callipyge Diaba Sora et Eudoxie Yao, l'Ivoirienne aux fesses démesurées seront, dans quelques jours, à Dakar. Mais, ce que l'opinion ignore encore c'est que ces deux dames, qui se sont faits connaître mondialement par la magie des réseaux sociaux, sont invitées à un grand Tanebeer prévu sauf revirement sur l'esplanade du Grand Théâtre de Dakar.



Dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements que cet évènement a été calé par l'artiste, leader de la Génération Consciente Pape Diouf pour le 28 septembre prochain. Un grand Sabar organisé en prélude à son concert "live" prévu en Octobre 2018 à Bercy.



D'ici, nous en voyons qui salivent déjà à l'idée de bien se rincer l'oeil au Tanebeer avec les déhanchements de Diaba et Eudoxie. En tous cas, ce duo fera des ravages. Parole de dakarposte !



Aux dernières nouvelles, Diaba Sora va débarquer à Dakar avec son "état major" dont sa soeur Moussou et tenez-vous bien une Sénégalaise assez connue. Il s'agit de Yébé Niang, proche de la belle Malienne. D'ailleurs, Yébé vit, nous souffle t'on, entre la Côte d'Ivoire, Dubaï et le Mali. "Yébé ne se plaint plus là. Elle se la coule douce avec son amie Diaba Sora. Très complices, elles font tout ensemble, les voyages en first class, les shoppings etc..." fait savoir une des sources de dakarposte.





Ibra Déguène Keung