Diagne Fada-Aliou Sow : L'animosité revient au galop

Invité hier de "Rfm Matin", Aliou Sow a dénoncé "le chantage immoral" exercé sur Macky Sall et relativisé l'apport de Darou Mousty, fief de Modou Diagne Fada, sur sa victoire à la présidentielle. M. Sow venait de remuer le couteau dans une plaie béante.



En effet, les relations entre ces deux hommes sont exécrables. Même si d'aucuns pensaient naïvement, après les petits meurtres entre "frères libéraux" ayant jalonné les 12 ans de Me Abdoulaye Wade au pouvoir, qu'ils allaient faire la paix des braves.



Aliou Sow avait remplacé Modou Diagne Fada à la tête de l'Union des jeunesses travaillistes et libérales (Ujtl) et du ministère de la Jeunesse. Mais, les vicissitudes de la politique et le choc des ambitions sous nos tropiques ont fait voler en éclats leur amitié.









seneweb