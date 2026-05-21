Dialogue : Diomaye entame les concertations avec les anciens Premiers ministres

Le président de la République Bassirou Diomaye FAYE ouvre, ce jeudi 21 mai 2026, une nouvelle série de concertations dans le cadre du dialogue direct et resserré initié par les autorités sénégalaises.



Pour cette première étape, le chef de l’État recevra plusieurs anciens Premiers ministres afin d’échanger sur les grands enjeux nationaux et les perspectives de gouvernance.





Parmi les personnalités attendues figurent notamment Idrissa SECK, Amadou BA, Aguibou SOUMARÉ, Aminata TOURÉ, Abdoul MBAYE, Souleymane Ndéné NDIAYE, Mame Madior BOYE, Mamadou Lamine LOUM, Sidiki KABA ainsi que Moustapha NIASSE.





























































walf