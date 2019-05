Dialogue National / L'appel fort de Soham Wardini pour la libération de Khalifa Sall : "Je vous demande, Mr le président, d'être le précurseur dans la volonté de libérer Khalifa Sall..."

C'est dans la Salle des Banquets lors de son discours d'ouverture, que Soham Wardini a ouvertement demandé au président Macky Sall de libérer Khalifa Ababacar Sall et de lui permettre d'aller retrouver sa famille.



"Exellence, Mr le président Macly Sall, je souhaite que vous soyez le précurseur dans la commune volonté de dépassement, en faisant libérer Khalifa Ababacar Sall pour lui permettre de retrouver sa mère d'un âge très avancé, retrouver ses enfants et ses proches..." lancera le maire de Dakar qui demande par ailleurs, que tous ensemble soient connectés dans un esprit d'ouverture, de dépassement et de compréhension mutuelle."