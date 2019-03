Dialogue avec Macky Sall : L'opposition renoue avec la politique de la chaise vide

La stratégie du boycott systématique. Tel semble être le leitmotiv d'une frange importante de l'opposition qui a pu mesurer, lors de la dernière élection présidentielle, les conséquences plus que désastreuses de sa propension à répondre toujours négativement aux différentes initiatives de dialogue portées par le pouvoir.



Pourtant, selon Le Quotidien, les adversaires de Macky Sall seraient sur le point de renouer avec la stratégie «non payante» de la chaise vide. Du moins, si l'on en juge par les positions exprimées par Idrissa Seck et Ousmane Sonko, arrivés 2e et 3e au scrutin du 24 février dernier, de rejeter la main tendue du Président élu.