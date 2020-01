Dialogue national : L’appel de Pape Diop aux acteurs et à Macky Sall

Le leader de la Convergence libérale Bokk Gis-Gis, Pape Diop, a réitéré son «attachement» au dialogue entre la majorité et l’opposition dont les travaux ont été lancés depuis quelques semaines. Mais, précise-t-il, «à condition qu’il soit sincère et ne vise qu’à améliorer la gouvernance pour satisfaire les aspirations des populations au mieux-être et garantir un système électoral fiable, indispensable à la stabilité du pays».



A travers un communiqué de presse, le Secrétariat exécutif national de Bokk Gis-Gis a par ailleurs exhorté toutes les parties prenantes à ces discussions à «avoir constamment à l’esprit cette finalité afin que celles-ci puissent accoucher de propositions concrètes permettant à notre pays de faire des avancées significatives dans tous les domaines».



A ce titre, Pape Diop et ses camarades n’ont pas manqué d’inviter le Président Macky Sall à «veiller scrupuleusement à l’application des conclusions consensuelles qui en seront issues afin que ce dialogue national ne connaisse pas le même sort que ceux qu’il a déjà initiés».



Ils disent avoir considéré cela comme un impératif, vu la situation «préoccupante» du pays «dans tous les domaines».



















