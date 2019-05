Dialogue national: Le Général Niang désigné pour diriger le volet politique

L’ancien ministre de l’Intérieur, le général Mamadou Niang, va diriger le volet politique du dialogue national, rapporte la RFM.



Il sera assisté de Babacar Kanté, ancien vice-président du conseil constitutionnel, du Pr Alioune Sall, agrégé en droit, juge à la cour de justice de la CEDEAO à Abuja au Nigeria, et Abdou Mazib Ndiaye, membre de la société civile, selon la même source.



Le président de la République, Macky Sall, a procédé mardi à l’ouverture du dialogue national en présence de plusieurs personnalités politiques, économiques, religieuses et de la société civile. L’ancien ministre Famara Ibrahima Sagna a été choisi, sur la base d’un consensus, pour piloter ces concertations.



La majorité, l’opposition, les non-alignés, la société civile, les syndicats de travailleurs, les groupements patronaux, les organisations socioprofessionnelles et citoyennes, les autorités religieuses et coutumières seront représentés dans un comité préparatoire.



Chaque partie aura 5 représentants (dans le comité préparatoire), sauf les chefs coutumiers et les religieux qui en auront 3. Les pouvoirs publics auront également des représentants pour apporter des éclairages.



