Dialogue national : les premiers rapports tombent sur la table de Moustapha Niasse

Les conclusions du Dialogue national lancé le 31 mai, sont attendues dimanche prochain. À quatre jours de l’échéance fixée par le Président Macky Sall, les premiers rapports des commissions tombent sur le table de Moustapha Niasse, le coordonnateur des concertations.



L’Observateur, qui donne l’information, s'est focalisé dans son édition de ce mardi sur la commission Décentralisation et Territorialisation des politiques. Celle-ci a déposé son rapport final lundi dernier.



Le journal précise que le document, d’une quarantaine de pages, a été réceptionné par Angélique Savané, qui dirige le comité de synthèse. Entre autres objectifs fixés à l’équipe d’une trentaine de membres de l’ambassadeur Seydou Nourou Ba, président de ladite commission, l’état des lieux de la décentralisation et de la territorialisation des politiques et, à partir de là, des propositions de mesures et réformes d’amélioration.



L’Observateur rappelle que cette commission a lancé ses travaux le 9 juin. Basée à la Maison des élus locaux, elle se réunissait deux fois par semaine.



































































