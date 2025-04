Dialogue national sur le système politique: le Président désigne Cheikh Gueye comme facilitateur

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé le Docteur Cheikh Gueye comme facilitateur général du dialogue national portant sur le système politique. Cette rencontre, prévue du 28 mai au 4 juin 2025, réunira les acteurs politiques, la société civile, l’administration ainsi que les juridictions, autour de la réforme et du fonctionnement du système politique sénégalais.



Choisi en tant que membre reconnu de la société civile et figure transpartisane, Cheikh Gueye aura pour mission de superviser et guider les réflexions au cœur de cet exercice démocratique.



Le chef de l’État a assuré que le facilitateur bénéficiera de l’appui des services de l’État dans l’accomplissement de sa mission.



Cheikh Guèye est le secrétaire permanent du Rapport alternatif sur l’Afrique (Rasa) et Secrétaire général du Cadre unitaire de l’Islam au Sénégal (Cudis).











































Le Soleil