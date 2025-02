Diamaguène : L’époux de la chanteuse Daba Sèye arrêté au commissariat d’arrondissement

Ce qui était parti pour être un mariage célébré avec faste a fini en eau de boudin. Alors qu’elle prestait pour une cérémonie de mariage, la chanteuse Daba Sèye a atterri au poste de police où son époux a été placé en garde à vue pour défaut d’autorisation de port d’arme. D’après L’Observateur, tout s’est passé dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 février 2025. À la cité Rochette de Thiaroye, en face du camp militaire, tout était en place cette nuit-là pour célébrer avec faste un mariage dont l’invitée vedette était la chanteuse Daba Sèye. Elle devait assurer l’animation afin que ce mariage reste inoubliable pour les habitants, notamment l’organisatrice, une dame du nom de Deguène Sarr, âgée de 24 ans.



Dès les premières heures de l’après-midi, l’annonce de la venue de Daba Sèye a attiré une foule d’invités et de curieux. Lorsqu’elle débarque, elle est accueillie par une salve d’applaudissements des invités, présents aux premières loges pour ne rien manquer de sa prestation. Elle était accompagnée de son époux Mor Mané Diop. Selon L’Observateur, lorsqu’elle commence à chanter, la foule apprécie vivement et en redemande encore et encore. Au bout de quelques chansons, la chanteuse décide de plier bagages. Ce qui n’était pas du goût de celle qui l’avait invitée et encore moins de la foule, qui manifeste bruyamment son désaccord, sans toutefois réussir à la faire revenir. Encouragée par la foule, l’organisatrice de la cérémonie s’oppose au départ de Daba Sèye. Les esprits s’échauffent et chaque partie campe sur sa position.



Des jeunes encerclent le véhicule de l’époux de Daba Sèye qui dégaine son arme

Lorsque Daba Sèye s’engouffre dans le véhicule de son époux, les invités au mariage et les curieux comprennent alors que c’en est fini. La prestation ne reprendra pas. Selon L’Observateur, ils hurlent leur mécontentement, encerclent le véhicule et deviennent menaçants. Pour les dissuader et anticiper un possible acte de vandalisme, l’époux de la chanteuse dégaine son arme. Une arme à feu qui s’agirait, selon des témoins, « d’un pistolet d’alarme dissuasif de calibre 9 mm ». Suffisant pour que la panique et un vacarme monstre s’installent.



D’après L’Observateur, quelques minutes plus tard, les éléments de la police de Diamaguène, alertés, arrivent sur les lieux. Aux termes des constats et de l’audition de l’organisatrice de la cérémonie, Daba Sèye et son époux sont conduits au commissariat de Diamaguène. Mor Mané Diop tente alors de minimiser les faits en affirmant qu’il n’y avait pas de munitions dans l’arme et qu’il voulait simplement protéger son épouse et lui-même face à l’attitude menaçante de la foule.



Il exhibe ensuite la facture d’acquisition de l’arme achetée dans une armurerie située non loin du marché Sandaga. Cependant, selon L’Observateur, une facture d’achat ne suffit pas pour justifier le port d’une arme à feu. Ne détenant pas de permis de port d’arme, il a été placé en garde à vue pour détention d’arme à feu sans autorisation.





Une enquête a été ouverte par la police de Diamaguène pour cerner tous les contours de cette affaire, qui a défrayé la chronique en banlieue tout au long du week-end.









































