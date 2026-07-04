Diamaguène Sicap Mbao : un couturier arrêté pour tentative de viol et actes de pédophilie

Le Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao a procédé, le 2 juillet 2026, à l’interpellation d’un individu pour tentative de viol, attouchements et actes de pédophilie.



Cette arrestation fait suite à une plainte déposée par le père de la victime, une jeune fille mineure. Les faits se sont déroulés à Sicap Mbao, à proximité du CEM de la localité, où le mis en cause tient un atelier de couture situé sur un axe très fréquenté par les élèves.



Selon le communiqué, dans la matinée du 29 juin 2026, la jeune fille empruntait ce chemin pour se rendre à l’hôpital Cheikhoul Khadim. Apercevant la victime alors qu’elle était seule, le couturier s’est approché d’elle pour l’inviter à entrer dans son atelier.



Pensant simplement rendre service, l’adolescente l’a suivi. Une fois à l’intérieur, l’artisan a prétexté avoir perdu les mensurations d’une cliente qui aurait la même morphologie qu’elle. C’est sous ce subterfuge qu’il a commencé à lui palper les seins avant de tenter de lui retirer son t-shirt. Comprenant immédiatement les intentions de son agresseur, la jeune fille a repoussé son bras et a pris la fuite pour alerter son père.



Lors de son interrogatoire, le mis en cause a reconnu l’intégralité du déroulement des faits, à l’exception des attouchements sexuels. Il a été placé en garde à vue et l’enquête suit son cours.





















































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