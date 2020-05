Diameguène Sicap-Mbao : La population saccage deux ambulances en s’opposant à l’inhumation d’une personne décédée du Covid-19

Les populations de Diameguène Sicap-Mbao se sont opposées à l’enterrement d’une personne supposée morte de la Covid-19. Elles ont saccagé les ambulances de la croix rouge et des sapeurs-pompiers. Abdou Samath Diouf qui a accompagné la dépouille se dit scandalisé.

« La situation est très grave aujourd’hui au niveau de la commune de Diamguène Sicap-Mbao. Il y a un citoyen sénégalais qui habite la localité qui a perdu la vie il y a de cela trois jours à l’hôpital de Pikine et les tests réalisés sur le corps de la victime sont revenus positifs. Cependant, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour l’enterrer au niveau des cimetières de Diameguène. Mais à notre grande surprise, les populations de ladite localité sont venues nous barrer la route et saccager les ambulances de la croix rouge et des sapeurs-pompiers. Actuellement les agents de la croix rouges et les sapeurs-pompiers sont en danger".

Par ailleurs, il interpelle les autorités à trouver une solution face à ce problème qui commence à s'imposer dans les cimetières.

"L’Etat doit prendre ses responsabilités pour que ça cesse. On a avisé toutes les autorités. Donc elles devaient prendre leurs responsabilités et assurer la sécurité des gens », regrette-t-il sur IRadio.