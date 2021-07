Diamniadio : La vendeuse de pièces de détachées, L. Ndiaye retrouvée morte

Le corps sans vie d'une femme âgée d'une trentaine d'années a été retrouvé, hier, sous l'emprise de l'autoroute à péage, à hauteur de Diamniadio. Les circonstances de la mort ne sont pas encore déterminées, mais la gendarmerie a ouvert une enquête.



"Tout serait parti d'un coup de fil que la dame Lobé Ndiaye a reçu, le lundi dernier, alors qu'elle était partie voir quelqu'un. Au bout du fil, son interlocuteur lui dit qu'il voulait des pièces détachées. Pour rappel, la victime tient un magasin de pièces détachées au garage malien situé à Rufisque", rapporte la Rfm ce jeudi 29 juillet.



La source d'ajouter : "Alors, la personne avec qui elle était, lui demande d'aller répondre. Ainsi, elle est partie, et depuis lors, on ne l'a pas revue jusqu'à hier où son corps a été découvert sur l'autoroute, vers Diamniadio."



La dépouille est actuellement à l'hôpital Aristide Le Dantec pour les besoins de l'autopsie. La gendarmerie de Diamniadio s'est saisie du dossier et elle aurait déjà entendu la personne avec qui Lobé Ndiaye était, au moment où elle recevait son dernier coup de fil.



Lobé Ndiaye, une dame très brave, aimait bien le travail. La preuve : elle a commencé par la mécanique avant de se lancer dans le commerce de pièces détachées.









































