Diamniadio: Un malade mental retrouvé égorgé aux abords de « Dakar Arena »

Un homme a été retrouvé mort égorgé dimanche aux abords du Palais des Sports le «Dakar Arena», situé dans la nouvelle ville Diaminadio.



L’Observateur qui donne l’information, n’a pas donné l’identité de la victime. Cependant, il précise que le défunt serait un malade mental et serait âgé entre 18 et 20 ans. Selon toujours le journal, la brigade de gendarmerie de Diamniadio a effectué une descente sur les lieux et a ouvert une enquête. Après constat, le corps sans vie a été déposé à la morgue de l’hôpital Aristide Le Dantec, pour les besoins de l’autopsie.