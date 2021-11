Dieuppeul / Le président Macky Sall au Khalife Serigne Mahi Niass : « Nous avons bien apprécié votre message d’hier, destiné au peuple sénégalais »

Le président de la République a rendu visite ce samedi au Khalife général de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass. Accompagné du directeur de cabinet, ministre d’État Mahmoud Saleh, de l’ambassadeur Alioune Cissé Dème, le président de la République est venu voir le Khalife et lui souhaiter la bienvenue dans la capitale sénégalaise.



« Nous nous réjouissons de vous voir dans la capitale sénégalaise. C’est un honneur de vous recevoir à Dakar parce que nous savons ce que vous représentez pour le pays », soutient le président de la République rappelant que sa visite n’est que naturelle et logique.



Concernant le message véhiculé par le Khalife à l’endroit de la population sénégalaise et particulièrement à la classe politique et à la jeunesse, Macky Sall déroule : « Votre message d’hier est important pour nous comme pour toute la population, particulièrement la jeunesse ».



Le chef de l’État est aussi revenu sur la problématique de l’agriculture qui est une préoccupation du Khalife Serigne Mahi Ibrahima Niass. D’ailleurs le président Macky Sall a rassuré le Khalife que le sujet sera débattu au cours de l’audience qu’il va accorder au Khalife de Médina Baye.



Le Khalife a encore félicité les efforts du président de la République et l’encourage à les multiplier surtout vers l’autosuffisance alimentaire et appelle la jeunesse à se tourner également vers l’agriculture, gage du développement.